Gesunde Beine

Neun von zehn deutschen Erwachsenen weisen Veränderungen der Beinvenen auf (Quelle: Robert Koch Institut). Häufig sind es die sog. Besenreiser. Mit steigendem Alter, erblicher Veranlagung und Lifestyle kommen vermehrt Krampfadern hinzu.

Als Folge führt dies zu Schwellneigung, Hautveränderungen bis hin zum offenen Bein und zum Auftreten von Thrombosen. Die Betroffenen leiden somit nicht nur an den ästhetischen Nebenwirkungen der verschiedenen Erkrankungen, sondern auch an ernstzunehmenden gesundheitlichen Folgen. Je früher die Unregelmäßigkeiten erkannt werden, desto besser lassen sie sich therapieren. Die Licht-Reflexions-Rheografie (LRR) ist eine anerkannte Methode, die Venengesundheit zu überprüfen und ein Venenleiden frühzeitig zu erkennen. Die Untersuchung ist schmerz- und risikofrei und belastet den Körper nicht durch Nebenwirkungen. MedAix und die AOK Rheinland/Hamburg bieten in Zusammenarbeit mit dem MVZ-Chirurgie Aachen am Donnerstag, 07.06.2018 von 9 bis 17 Uhr ein LRR Screening an. Das Screening ist exklusiv für Aboplus Abonnenten kostenlos, da die Kosten von MedAix der AOK Rheinland/Hamburg getragen werden. Dr. Alexandra Schlachetzki ist Fachärztin für Chirurgie und Allgemeinmedizin mit Zusatzbezeichnung Phlebologie und führt das Screening mit ihrem Team durch.

Exklusive Messung

Termin: 7. Juni 2018, 9 - 17 Uhr

Ort: MedAix, Elisengalerie, Aachen

Leistungen: • Kostenlose Sprechstunde mit Venenscreening

Für Abonnenten kostenlos

Anmeldung beim Veranstalter: MedAix Aachen unter Tel. 0241/4019605

Begrenztes Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten