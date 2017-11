Gänseschmaus auf dem Schnitterhof

Was wäre die kalte Jahreszeit und vor allem der Advent ohne einen köstlichen Gänsebraten? Der Ursprung geht auf den katholischen Brauch der Martinsgans zurück, die vor Beginn der adventlichen Fastenzeit gegessen wird.

Wer sich die Küchenarbeit in der heimischen Wohnung sparen und sich einfach verwöhnen und in festliche Stimmung versetzen lassen möchte, der ist dieser Tage richtig auf dem romantischen Schnitterhof in Bad Sassendorf. Mit sehr viel Liebe zum Detail wurde der 200 Jahre alte Schnitterhof aus einem westfälischen Gutsbesitz wieder aufgebaut und mit drei weiteren Fachwerkhäusern zum einzigartigen Maritim Hotel Schnitterhof Bad Sassendorf in ländlich rustikalem Stil verbunden. Es liegt direkt am verschneiten weitläufigen Kurpark, der auch im Winter zu langen Spaziergängen einlädt. Erledigen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe in der geschmückten Fußgängerzone des gemütlichen Ortes oder besuchen Sie den Weihnachtsmarkt in der historischen Altstadt von Soest.

3% Sofort-rabatt

Termine 2017: 12.11. – 13.11. / 19.11. – 20.11./ 26.11. – 27.11. / 03.12. – 04.12./

10.12. – 11.12. / 17.12. – 18.12./ 18.12. – 19.12.

Leistungen: • 1 x Übernachtung im Maritim Hotel Schnitterhof Bad Sassendorf

im komfortablen Classic-Zimmer

• Reichhaltiges Maritim Frühstücksbuffet

• 1 x 3-Gänge-Gänsemenü inklusive einem Glas Rotwein

• 1 x Flasche Wasser bei Anreise im Zimmer

Preis: 98,- € p.P. im Classic-DZ.

40,- € EZ-Zuschlag

Verlängerungsnacht inklusive Halbpension:

95,- € p. P. im Classic-DZ. 25,- € EZ-Zuschlag

Buchung beim Veranstalter: HKR GmbH, Erich-Maria-Remarque-Ring 14, 49074 Osnabrück

Mo. – Do.: 8-18, Fr.: 16 Uhr unter Telefon 0241/5101222.

• bei Buchung bitte „V1202/Sassendorf“ angeben.

Es gelten die AGB des Veranstalters. Eigene Anreise. Preis zzgl. Kurtaxe, zahlbar vor Ort.