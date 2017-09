Fumagalli und die Bienchen ...

Schöne Bescherung! Das wird ein besonderes Weihnachtsgeschenk für Aachen: Vom 22. Dezember bis 7. Januar verwandelt

sich der Bendplatz wieder in eine farbenfrohe Fantasiewelt. Den 2. Januar haben wir dabei komplett zum Aboplus-Tag erklärt, mit unschlagbaren Sonderpreisen in drei Kategorien. Profitieren Sie als Abonnent von satten Rabatten für die beiden Vorstellungen um 15.30 Uhr oder 19.30 Uhr. Diese Tickets gibt es ausschließlich gegen Vorlage Ihrer Aboplus-Karte in den Vorverkaufsstellen des Medienhauses Aachen. Ein reguläres Ticket kostet übrigens bis zu 57 Euro!

Eine bunte Schar international bekannter Manegen-Künstler bringt sowohl Power als auch Poesie in die Domstadt. Allen voran natürlich Fumagalli, der König der Clowns (Foto, l.) – der unumstrittene Star im Aachener Weihnachtscircus!

Der Publikumsliebling mit der Stachelfrisur („Bienchen, Bienchen, gib mir Honig“) kehrt nach vielen Jahren in die Kaiserstadt zurück. Aus Irland, wo Fumagalli mit seiner Familie lebt, kommen auch Tom und Jamie Duffy. Die Chefs von „Tom Duffy’s Circus Ireland“ zeigen eine einmalige Weltsensation im Todesrad: Die Brüder balancieren Mann auf Mann stehend in voller Fahrt außen auf dem rasenden Rad!

Aboplus-Tag: Dienstag, 2. Januar 2018, 15.30 Uhr oder 19.30 Uhr

Preise: Kategorie 1: 39,90 €, Kategorie 2: 29,90 €, Kategorie 3: 19,90 €

Alle Preise inkl. der üblichen Vorverkaufsgebühren, zzgl. 1,- € Servicegebühr

Aboplus-Kunden erhalten auf alle anderen Shows 20 Prozent Rabatt. Tickets (max. sechs Stück pro Abo-plus-Karte) erhalten Sie in allen Vorverkaufststellen des Medienhauses Aachen (siehe 1. Lokalseite). Solange der Vorrat reicht.