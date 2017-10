Fernöstliche Kultur

Der Herbst wird in Japan ganz besonders geschätzt. Nach der Hitze des Sommers laden die letzten wärmenden Sonnenstrahlen bis weit in den November zum Verweilen in der Natur ein.

Es herrscht eine Stimmung des Abschiednehmens, und mit der Verfärbung und dem Fall der Blätter wird man sich der eigenen Hinfälligkeit bewusst: Ein Grundakkord der buddhistischen Lehre von der Vergänglichkeit allen Seins. Einen zarten Eindruck hiervon vermittelt der Garten des EKO-Tempels in Düsseldorf-Niederkassel, eine Gartenlandschaft mit sanften Erhebungen und einer Teichlandschaft. Er symbolisiert das „Reine Land“, ein buddhistisches Paradies, das der Buddha Amida seinen Anhängern gestiftet hat. Im Rahmen einer Führung durch die Anlage lernen Sie wesentliche Aspekte dieser Gestaltungsform eines Paradiesgartens kennen und besichtigen den in ihn eingebetteten buddhistischen Tempel der shin-buddhistischen Schule, einer der größten buddhistischen Traditionen im gegenwärtigen Japan. Ein weiterer Aspekt Ihres Besuchs liegt in der Besichtigung eines traditionellen japanischen Holzhauses, das architektonisch repräsentativ für ein Haus vom Anfang des 20. Jahrhunderts steht. Traditionell ist es mit Reisstrohmatten, sogenannten tatami, ausgelegt, deshalb zieht man sich vor dem Betreten die Schuhe aus und betritt es auf Socken, die für Ihren Besuch bereit gelegt sind. Nach einer Demonstration der Teezeremonie im Saal des EKO-Hauses wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Schale Tee im Sinne des sogenannten Teewegs mit den für eine Teezeremonie typischen Süßigkeiten gereicht.

Abotour

Termin: 9. November 2017

Abfahrt: 11.30 Uhr ab Aachen,oberer Parkplatz Friedhof Hüls 12 Uhr ab Jülich, ZOB

Leistungen: • Busfahrt im modernen Reisebus

• Demonstration Teezeremonie mit Verkostung

• Eintritt zur Tempelanlage

• 1 Paar Hygienesocken je Teilnehmer

• Reiseleitung ab/bis AC

Preis: 69,- € p.P.(nur Abonnenten)

Infos und Anmeldung: UNIVERS Reisen GmbH, Ferdinand-Porsche-Str.17, 51149 Köln, Tel.: 02203/2033241

Bitte Aboplus-Karte bereithalten.