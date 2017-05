Faszientraining für den Hausgebrauch

Faszien (auch Bindegewebe) durchziehen unseren Körper wie ein Netz. Sie haben großen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und auch auf Beschwerden, wie z.B. Rückenschmerzen oder Sportverletzungen. Vernachlässigt man sie im Training, kann das schlimme Folgen haben. Kurzgesagt: Faszientraining lohnt sich – und zwar für jeden!

Professionelle Anleitung

Sehr populär in vielen Fitness-Studios sind die sogenannten Black Rolls. Die Benutzung ist jedoch mit Vorsicht zu genießen: Sich irgendwie auf den Schaumstoff-Rollen hin und her zu rollen, reicht für ein effektives Faszientraining nicht aus und kann sogar negative Auswirkungen haben. Erst durch eine professionelle Anleitung können die gewünschten Effekte erzielt werden. Die Gesundheitsexperten von MedAix sind im Bereich Faszientraining speziell ausgebildet. In einem dreistündigen Workshop vermitteln sie Ihnen in Theorie- und Praxiselementen die wichtigsten Tipps und Hintergrundinformationen rund ums Faszientraining. So wissen Sie später genau, worauf Sie achten müssen. Pro Person ist eine originale Black Roll (UVP: 30 Euro) im Kurspreis von 35 Euro inbegriffen. Dank dem Top-Equipment und Ihrem neuen Know-How können Sie perfekt vorbereitet Ihr persönliches Faszientraining zuhause beginnen!

Workshop

Termine: MedAix Laurensberg: Sa., 08.07.2017, von 13-16 Uhr

MedAix Simmerath: So., 09.07.2017, von 10-13 Uhr

MedAix Elisengalerie: Sa., 15.07.2017, von 14.30-17.30 Uhr

Preis: 35 € p.P. (nur Abonnenten)

Leistungen: • 3-stündiger Workshop bei MedAix

• qualifizierte Faszientrainer/ Kleingruppe von max. 20 Personen

• 1 x original Black Roll zum Mitnehmen pro Teilnehmer

Anmeldung: www.medaix.de/kursspecials

Bitte Aboplus-Karte bereithalten.