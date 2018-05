Energiegeladen, faszinierend, einzigartig

Bryan Adams kehrt mit seiner „Ultimate Tour“ zum Sommeranfang nach Deutschland zurück. „Ultimate“ lautet auch der Titel seines neuen Albums, das zwei brandneue Tracks plus alle Hits enthält. Die neue Tour präsentiert Bryan Adams mit einem packenden Set.

Charismatischer Sänger

Adams gilt als einer der faszinierendsten Live-Musiker weltweit. Seine energiegeladene Performance, die Leichtigkeit seiner Bühnenpräsenz und die unglaublichen Vocals garantieren gleichzeitig Spannung und beste Unterhaltung. Am 22. Juni 2018 präsentiert der charimatische Sänger seine Welthits wie „Everything I Do“, „Please Forgive Me“ oder „Summer Of ‘69“. Erleben Sie dieses einzigartige Konzert von Top-Sitzplätzen im Balkonbereich der Loge aus und genießen Sie bis zur Veranstaltung ein reichhaltiges Buffet mit kalten und warmen Speisen. Dazu gibt es eine große Auswahl an Getränken.

Vorteilspreis

Termin: 22. Juni 2018, 20 Uhr, (Einlass ab 18 Uhr)

Leistungen: • Logentickets

• Sitzplatz auf dem Balkonbereich (in der Loge begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten)

• Reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts

ab Einlass um 18 Uhr bis zum Veranstaltungsbeginn

• Auswahl an alkoholischen Getränken und Softdrinks (bis halbe Stunde nach Veranstaltungsende)

Preis: 99,- € p.P. (für Abonnenten)

149,.- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter: ARENA Management GmbH Vertrieb, Telefon 0221/8022215,

(nur Ticket-Hotline, keine Beratung)

www.lanxess-arena.de/zva

E-Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Vorteilsangebot Logenticket Bronze

Das Logenangebot verbindet vielseitige Gastronomie mit Spitzenevents. Beste Plätze auf Balkon vor der Loge bzw. ein Sitzplatz auf dem Barhocker am Logentisch und gastronomische Vielfalt in der Loge schaffen ein außergewöhnliches Ambiente. Das Logenangebot zu "BRYAN ADAMS" bietet einen stilvollen Rahmen für einen ganz besonderen Besuch in der LANXESS arena - erleben Sie die Veranstaltung aus einer Loge der LANXESS arena und genießen Sie ein Event-Buffet ab Einlass bis Veranstaltungsbeginn. Bedienen Sie sich an Prosecco, roter und weisser Hauswein, verschiedene Biere, Coca Cola, Fanta, Mineralwasser so viel und so oft Sie mögen (von Einlass bis Showende).

Logenplatz:

Normalpreis 149,00 EUR pro Person

Vorzugspreis für Ihre Leser 99,00 EUR pro Person

Wichtige Besucherhinweise:

Wir bitten alle Besucher um frühzeitige Anreise mit dem PKW bzw. mit dem ÖPNV um konsequente Sicherheitskontrollen rechtzeitig zu ermöglichen.

Bei Anreise mit dem PKW nutzen Sie bitte auch das Parkhaus der Köln Arcaden (ca. 1 km bzw. 8 Gehminuten von der LANXESS arena entfernt, 24 Stunden geöffnet): Die Einfahrten ins Parkhaus sind bequem über die Barcelona-Allee oder die Vietorstraße zu erreichen.

Bitte verzichten Sie auf das Mitführen von Rucksäcken und größeren Taschen (max. DIN-A5-Format). Ein Zutritt zur Veranstaltung kann damit nicht gewährt werden.

Begrenztes Kontingent. Bitte Aboplus-

Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise. Tickets sind vom Storno ausgeschlossen.