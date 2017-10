Eine Reise durch die Tierwelt

Im schönsten Tierpark der Niederlande begegnen Sie vielen besonderen Tieren aus aller Welt. Ein Besuch im GaiaZOO ist wie eine ganze Weltreise an einem Tag!

Die Reise beginnt im kalten hohen Norden der Taiga. Auf dem Spaziergang durch eine sanft hügelige Landschaft treffen Sie einige „schräge Vögel“. In der Wolfsschlucht stehen Sie Auge in Auge mit dem grauen Wolf sowie zwei schwarzweißen Raubtieren: dem Waschbären und dem Stinktier. Bewundern Sie in der Taiga-Voliere den imposanten Mönchsgeier, den größten Raubvogel Europas, und besuchen Sie die Roten Pandas, die nach Herzenslust in den hohen Bäumen umherklettern. Von der Taiga geht die Reise weiter ins Herz des Zoos (Limburg).

Genießen Sie bei einem köstlichen Limburger Vlaai und einer Tasse fair gehandeltem Kaffee die Aussicht über die afrikanische Savanne. Bestaunen Sie das wuchtige Nashorn, majestätische Giraffen, flinke Geparden und natürlich den König der Tiere: den respekteinflößenden Löwen. Ein ganz besonderes Erlebnis erwartet Sie anschließend im Rainforest, wo Sie Horden von kletternden und schaukelnden Affen beobachten können. Im Totenkopfaffenwald hangeln sich die Affen sogar direkt über Ihrem Kopf durch die Zweige!

Auch die Kinder werden sich bei einem Besuch im GaiaZOO garantiert nicht langweilen. Im riesigen DinoDome können sie nach Herzenslust spielen, klettern, kraxeln und rutschen. Auch die JungleTour bietet mit ihren spannenden Seilbrücken und hohen Klettertürmen jede Menge Spielvergnügen. Auf die allerkleinsten Besucher wartet der Streichelzoo, in dem sie ausgiebig mit den Tieren kuscheln können. Ein Tag voller Spaß und Abenteuer! Der Zoo ist täglich ab 10 Uhr geöffnet.

Vor Ort Karte Zeigen

Zeitraum: bis 31. Dezember 2017

Ort: GaiaZOO, Dentgenbachweg 105, Kerkrade, Niederlande

Preis: 10,- € p.P.(nur Abonnenten)

für Erwachsene und Kinder (ab 3 Jahren) und gilt für maximal 6 Personen gegen

Vorlage der Aboplus-Karte an der Kasse vor Ort.

(regulär: ab 16,50 € p.P. für Kinder/ ab 20,50 € p.P. für Erwachsene)