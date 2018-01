Ein Ort des Frohsinns und der Heiterkeit

Ein ganz besonderes Schätzchen des Karnevalsmuseums im Dürener Stadtteil Lendersdorf stammt aus dem Jahr 1935. Das kleine Liedheft mit den jecken Gassenhauern von eins ist eines der wenigen Erinnerungsstücke aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg,

die es in dem rund 150 Quadratmeter großen Museum gibt. Heribert Kaptain, Vollblut-Karnevalist und Vorsitzender des Regionalverbandes Dürener Karneval, liebt dieses Liederbüchlein ganz besonders. „Damals standen bei den Sitzungen keine Bands wie ‚Höhner‘ und ‚Bläck Fööss‘ auf der Bühne“, sagt er lachend. „Damals haben die Menschen mit Hilfe eines solchen Liedheftes selbst gesungen.“ Kaptain kennt das Museum, das im Südflügel des Krankenhauses Lendersdorf eine Heimat gefunden hat, wie seine Westentasche. Er kennt unzählige Anekdoten des rheinischen Karnevals, weiß, warum die Bonner behaupten, dass der erste Karnevalszug überhaupt in der früheren Bundeshauptstadt stattgefunden hat, und kann erklären, warum eigentlich die wilden Feiern der alten Römer schuld daran sind, dass die Menschen im Rheinland heute Karneval feiern. In einer exklusiven Führung für die Leser unserer Zeitung wird Heribert Kaptain den „Held Karneval“ genauso präsentieren wie den „Kampf zwischen Prinz Karneval und Frau Fasten“ sowie die 3500 Exemplare umfassende Ordensammlung. Klar, dass er auch alle Fragen rund um den rheinischen Karneval beantwortet.

Termin: 7. Februar 2018, vormittags

Ort: Karnevalsmuseum, Düren-Lendersdorf

