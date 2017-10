Disco-Feeling wie einst bei John Travolta

Auf seiner Europatournee macht „Saturday Night Fever - Das Musical“ am 10. November 2017 um 20 Uhr Station im Aachener Eurogress.

Fans der 70er Jahre dürfen sich auf legendäre Hits wie „Stayin’ Alive“, „You Should Be Dancing“ und „How Deep is Your Love?“ freuen. Neben den Original-Liedern der Bee Gees erwarten Sie tolle Tanzeinlagen und ein überzeugendes Schauspiel-Ensemble. Die Geschichte handelt von Tony, der sich in die leidenschaftliche Stephanie verliebt. Als beide an einem Tanzwettbewerb teilnehmen, kommt es zu einem heftigen Streit. Wie lässt sich diese Liebe noch retten? Für unsere Abonnenten haben wir ein ganz besonderes Angebot. Sie erhalten 25 Prozent Rabatt auf den Kartengrundpreis (zzgl. der Systemgebühren).

Termin: 10. November 2017, 20 Uhr

Ort: Eurogress Aachen, Monheimsallee 48

Preise: (nur Abonnenten)

PK1: 57,20 € statt regulär 69,90 €

PK2: 49,50 € statt regulär 59,50 €

PK3: 44,30 € statt regulär 52,60 €

PK4: 34,30 € statt regulär 39,40 €

zzgl. der VVK-Gebühren

Tickets: Erhältlich in allen VVK-Stellen des Medienhauses Aachen

Bitte Aboplus-Karte bereithalten.