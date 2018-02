Die Rückkehr des Wolfes nach NRW

Er ist zurück – der Wolf. Zumindest stattet er Nordrhein-Westfalen kleinere Stippvisiten ab, bei denen er alleine im letzten Jahr sieben Mal nachgewiesen werden konnte.

Ein potentielles Gebiet, das sie auf ihren Wanderungen durchstreifen können, ist der Nationalpark Eifel. Erfahren Sie alles Wissenswerte zu diesem Thema von einer Expertin: Katharina Stenglein ist Diplom-Biologin mit dem Schwerpunkt Verhalten von Caniden. Beim NABU leitet sie das Projekt „Die Rückkehr des Wolfes in NRW“ und ist im Landesfachausschuss Wolf tätig. Sie wird unsere Leser gemeinsam mit einem Ranger durch die Erlebnisausstellung „Wildnis(t)räume“ im Nationalpark-Zentrum Eifel führen. Dort ist eine Sonderausstellung des NABU zum Thema Wolf zu sehen. Die Führung gibt Ihnen spannende Einblicke in die Erlebnisausstellung des Nationalpark-Zentrums Eifel und lässt im Anschluss Raum und Zeit für individuelle Erkundungen. Die Ausstellung ist durchgängig barrierefrei, es kann Vieles selbst ausprobiert und mit allen Sinnen wahrgenommen werden. Im Anschluss an die Führung starten Sie zu einer kleinen geführten Wanderung mit einem Ranger. Der Rundweg startet mit besonderen Blicken auf den Urftsee und die Laubwälder des Kermeters. Über einen naturbelassenen Pfad mit leichter Steigung geht es weiter. Auf dem Rückweg genießen Sie die Ausblicke auf die Dreiborner Hochfläche und typische Eifellandschaften.

Exklusiv

Termin: 18. März 2018, mittags

Ort: Nationalpark-Zentrum Eifel

Leistungen: • Führung durch die Ausstellung „Wildnis(t)räume“ mit der

Expertin Katharina Stenglein (Foto) • kl. geführte Ranger-Wanderung

Ermäßigter Preis: 4,- € p.P./Abonnenten

Bewerbung: Schriftlich bis 21.02. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichwortes „Wölfe“, Ihrer

Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Begrenztes Kontingent. Eigene An- und Abreise. Benachrichtigung in der KW 9.