Die richtige Brille für den Urlaub

Ob Urlaub am Meer, in den Bergen oder in heimischen Gefilden – die freien Tage im Sommer sind für viele die schönste Zeit des Jahres.

Damit der Urlaub auch für die Augen erholsam wird, gehört eine passende Sonnenbrille ins Gepäck. Sie schützt die Augen vor UV-Strahlung und Blendung und hat eine optimale Passform. Mehr Tipps verrät Fielmann-Expertin Sandra Berger. „Die CE- und UV 400-Zeichen auf der Innenseite des Brillenbügels garantieren, dass die Brille schädliche UV-Strahlen wirksam herausfiltert und den EU-Sicherheitsnormen entspricht“, erläutert die Fielmann-Expertin. Getönte Gläser schützen vor Blendung: Eine Tönung von 75 Prozent ist ausreichend für alle, die den Sommer in nordeuropäischen Breitengraden verbringen. Für den Badeurlaub in sehr sonnigen Ländern und beim Wandern in den Bergen sind Tönungen von 85 Prozent empfehlenswert. Beim Badeurlaub sind die Augen den Sonnenstrahlen sehr stark ausgesetzt: Der helle Sand und die Wasseroberfläche reflektieren bis zu 90 Prozent des Lichtes. „Wer seine Augen entlasten möchte, trifft mit polarisierenden Gläsern eine gute Wahl“, so Sandra Berger. „Diese Spezialgläser absorbieren nahezu vollständig alle unangenehmen Reflektionen.“ Aboplus verlost insgesamt 3x1 Gutschein von Fielmann im Wert von 100 Euro.

