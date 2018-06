Die „Liquid City“ im Triennale-Fokus

Ein interessanter Zweierpack erwartet reiselustige Leser: Brüssel und Brügge (mit Triennale) im Paket an zwei Tagen.

Bei der zweiten Auflage der Triennale verwandelt sich das historische Zentrum Brügges noch bis zum 16. September 2018 wieder in einen ungewöhnlichen und spannenden Parcours für zeitgenössische Kunst und Architektur. Wasser, das Element, mit dem Brügge untrennbar verbunden ist und das die Stadt weltberühmt gemacht hat, spielt dabei eine besondere Rolle. Unter dem Motto „Liquid City“ ließen sich Künstler und Architekten inspirieren und schufen fünfzehn Kunstwerke und Installationen, die teilweise auf den Wasserflächen der Stadt in Szene gesetzt werden.

Zu den beteiligten Künstlern zählen der US-Amerikaner John Powersoder die 93-jährige iranische Künstlerin Monir Shahroudy Farmanfarmaian, deren Werke etwa im Guggenheim Museum Abu Dhabi, im Metropolitan Museum New York oder in der Tate Modern London zu sehen sind. Weiterer Höhepunkt ist die Minne Floating School - für Brügge wurde die Anlage zu einem schwimmenden Klassenzimmer mit Aussicht auf eine der schönsten Parkanlagen von Brügge verfeinert. Besonders ins Auge fallen wird auch der Skyscraper (Der Brügger Wal) der amerikanischen Architektur- und Designagentur StudioKCA. Die aus Plastikmüll gefertigte Skulptur eines Blauwals soll auf die tägliche Bedrohung für das Leben auf der Erde hinweisen.

Ein Teppich aus Blumen

Bevor es nach Brügge geht, machen Sie Station in Brüssel. Das Programm dort startet mit einer Stadtrundfahrt und einem Spaziergang. Alle zwei Jahre verwandelt sich Brüssels Grand Place in ein Meer aus über einer Million Blumen – ein einmaliges Motiv, das unsere Leser vom Rathausbalkon in seiner ganzen Pracht bewundern können. Was von weitem wie ein dichter Teppich wirkt, ist in Wirklichkeit das kunstvolle Nebeneinander von Begonien unterschiedlichster Farben und Formen. Im Anschluss geht‘s nach Brügge, wo im zentral gelegenen Hotel Martin’s Brügge Zimmer gebucht sind.

Abotour

Termin: 17./18. August

Leistungen: • Abfahrt 6.30 Uhr ab Düren; 7.15 Uhr ab Aachen

• Fahrt im modernen Reisebus e_SBlt Reiseleitung ab/bis Aachen • 1 Übernachtung inkl. Frühstück im Hotel Martin’s Brügge

• Stadtrundgang Brüssel

• Besuch des Rathausbalkons Brüs-sel

• Stadtrundgang Brügge entlang der Höhepunkte der Triennale

Preis: 255,- € p.P. im Doppelzimmer

EZ-Zuschlag 77,-€ (nur Abonnenten)

Informationen und Buchung beim Veranstalter: UNIVERS-Reisen GmbH, Ferdinand-Porsche-Straße 17, 51149 Köln, Tel. 02203/20 332 41.