Die größten Hits der Kelly Family

Die Kelly Family, eine Familie, die mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern, unzähligen Gold- und Platinawards, über 50 Auszeichnungen wie ECHO, Bambi, Goldene Kamera oder Goldene Europa

und Live-Rekorden in ganz Europa, Amerika und Asien, zu den erfolgreichsten irischen Bands aller Zeiten gehören.

Das aktuelle Album „We Got Love“ mit Neuaufnahmen ihrer größten Hits und einigen neuen Songs ist auch das, was die Zuschauer bei den Live-Konzerten erwarten dürfen. Es wird eine musikalische Reise, die die Besucher durch 40 Jahre Bandgeschichte begleiten und verzaubern wird. Die Konzerte von „THE KELLY FAMILY“ waren legendär und so wird es für viele Fans ein besonderes Erlebnis, das sehr emotional sein wird. Sie können die Musiker bei ihrem Gastspiel in der Kölner LANXESS arena am Samstag, 17. Februar 2018, um 19.30 Uhr live erleben. Schauen Sie sich dieses einmalige Konzert von Top-Sitzplätzen im Balkonbereich der Loge an und genießen Sie bis zur Veranstaltung ein reichhaltiges Buffet mit kalten und warmen Speisen. Dazu gibt es eine große Auswahl an Getränken. Dieses Angebot eignet sich auch als ideales Weihnachtsgeschenk für echte Fans und Liebhaber der Musik dieser Gruppe.

Vorteilspreis

Termin: Samstag, 17. Februar 2018, 19.30 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr)

Leistungen: • Logentickets

• Sitzplatz auf dem Balkonbereich (in der Loge begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten)

• Reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts ab Einlass um 17.30 Uhr bis

zum Veranstaltungsbeginn

• Auswahl an alkoholischen Getränken und Softdrinks (bis halbe Stunde nach Veranstaltungsende)

Preis: 99,- € p.P.(für Abonnenten)

129,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter:

ARENA Management GmbH Vertrieb, Telefon 0221/8022215, (nur Ticket-Hotline, keine Beratung)

www.lanxess-arena.de/zva

E-Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Begrenztes Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise. Tickets sind vom Storno ausgeschlossen.