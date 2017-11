Die Csárdásfürstin in Alsdorf

Liebe und Intrigen, Tanz, Musik sowie Gesang sind die Zutaten der Operette „Die Csárdásfürstin“, die die Johann-Strauß-Operette-Wien im Januar 2018 in Alsdorf präsentiert.

Insgesamt 42 Mitwirkende – Solisten, Orchester, Chor und Ballett – entzünden um die Jahreswende herum ein wahres Feuerwerk an Melodien. „Die Csárdásfürstin“ gilt als Emmerich Kálmáns erfolgreichstes Werk. In Wien und Budapest, unmittelbar vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, spielt Kálmáns Geschichte um Liebe und Intrigen: Die erfolgreiche Chansonsängerin Sylva Varescu bereitet sich auf ihre Amerika-Tournee vor. Ihr Verehrer Edwin Lippert-Weylersheim will sie aber heiraten. Seine Eltern sind dagegen und erwirken daher seine Einberufung zum Militär. Eugen Rohnsdorff uberbringt den Einberufungsbefehl an Edwin. Außerdem haben die Eltern bereits eine Verlobung mit Cousine Comtesse Stasi arrangiert. Als Edwins Freund Graf Boni dies Sylva mitteilt, reist sie beleidigt mit ihm nach Amerika ab. Und die Verwicklungen beginnen jetzt erst recht.

Termin: 2. Januar 2018, 19.30 Uhr

Ort: Stadthalle Alsdorf

