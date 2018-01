Der „Walzerkönig“ bittet zum Tanz

André Rieu ist ein musikalischer Superstar: weltweit als „Walzerkönig“ gefeiert, gehört der niederländische Starviolinist seit dreißig Jahren zu den erfolgreichsten internationalen Top-Acts.

Der charismatische Weltstar begeistert seine Fans auf fünf Kontinenten mit der perfekten Mischung aus Walzer, Filmmusik, Musical, Oper und Schlager. Jährlich besuchen rund 600 000 Zuschauer seine humorvollen, romantischen und grandiosen Konzerte. Die Abende mit André Rieu sind perfektes Entertainment aus weltbekannten, romantischen und gefühlvollen Melodien sowie zahlreichen Überraschungen, viel Humor und hochkarätigen internationalen Solisten. Auf der Bühne sorgen Rieus Charisma, seine Leidenschaft und Ausstrahlung für ein einmaliges Erlebnis. Zusammen mit seinem 60-köpfigen Johann Strauss Orchester hat André Rieu eine weltweite Wiederbelebung der Walzermusik geschaffen. Sie haben nun die Möglichkeit diesen Weltstar live zu erleben. Auf seiner Deutschlandtour 2018 macht Rieu am 27. April 2018 um 19 Uhr Station in Köln. In der LANXESS arena können Sie das Konzert von besten Plätzen auf dem Balkon vor der Loge genießen. Genießen Sie vom Einlass bis zum Veranstaltungsbeginn ein umfangreiches Event-Buffet mit zahlreichen kalten und warmen Speisen. Dazu wartet auf Sie bis zum Veranstaltungsende eine große Auswahl an Getränken. Seine Konzerte gehören zu den wenigen, bei denen Menschen aller Generationen und Nationalitäten mitsingen

Vorteilspreis

Termin: 27. April 2018, 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr)

Leistungen:• Logentickets

• Sitzplatz auf dem Balkonbereich (in der Loge begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten)

• Reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts ab Einlass um 17 Uhr bis

zum Veranstaltungsbeginn

• Auswahl an alkoholischen Getränken und Softdrinks (bis zum Veranstaltungsende)

Preis: 99,- € p.P.(für Abonnenten)

139,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter: ARENA Management GmbH

Vertrieb, Telefon 0221/8022215, (nur Ticket-Hotline, keine Beratung)

www.lanxess-arena.de/zva E-Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Begrenztes Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise. Tickets sind vom Storno ausgeschlossen.