Der Walzer-König hält Hof in Köln

Er ist der Künstler der Superlative: der niederländische Violinist André Rieu! Nach Konzerten in Argentinien, Australien, Neuseeland und Großbritannien kehrt der Weltstar 2017 zurück nach Deutschland und wird das deutsche Publikum mit seiner neuen Tournee verzaubern.

40 Millionen verkaufte Alben, 600 000 Live-Zuschauer jährlich sowie das größte private Orchester der Welt sprechen für sich. André Rieu ist ein moderner Johann Strauss, international als „Walzer-König“ unserer Zeit gefeiert. Seit 1994 lebt André Rieu seinen Traum: mit einem eigenen Orchester um die Welt zu reisen. Seither begeisterte er zehn Millionen Zuschauer auf sechs Kontinenten mit Konzerten in 36 Ländern. Sein Programm umfasst die bekanntesten Hits aus Filmen, Musicals, Opern, Rock- und Pop und natürlich die schönsten Walzer. Die Fans feiern ihn, sein Repertoire und seinen einzigartigen Performance- und Entertainment-Stil enthusiastisch. Seien Sie live dabei, wenn der Maastrichter Musik-Star am 11. März live in der Kölner LANXESS arena auftritt. Erleben Sie das Konzert von Top-Sitzplätzen im Balkonbereich der Loge und genießen Sie bis zur Veranstaltung ein reichhaltiges Buffet mit kalten und warmen Speisen. Dazu gibt es eine große Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken.

Vorteilspreis

Termin: Samstag, 11. März 2017, Beginn 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr)

Leistungen: • Logentickets

• Sitzplatz auf dem Balkonbereich in der 1. Preiskategorie (in der Loge begrenzte Sitzplatzmöglichkeiten)

• Reichhaltiges Buffet mit verschiedenen Vorspeisen, Hauptgerichten und Desserts ab Einlass um 17 Uhr bis zum

Veranstaltungsbeginn

• Auswahl an alkoholischen Getränken und Softdrinks (bis halbe Stunde nach Veranstaltungsende)

Preis: 99,- € p.P.(für Abonnenten)

139,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung beim Veranstalter: ARENA Management GmbH Vertrieb, Telefon 0221/8022215,

www.lanxess-arena.de/zvahttp://www.lanxess-arena.de/zva

E-Mail: vertrieb@lanxess-arena.de

Begr. Kontingent. Bitte Aboplus-Karte bereithalten. Eigene An- und Abreise.

Karten sind vom Storno ausgeschlossen.