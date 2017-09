Das Luisenhospital öffnet seine Pforten

Wer an 3D-Technik denkt, der denkt zunächst an Actionfilme im Kino. Doch auch im Aachener Luisenhospital stehen regelmäßig die Chirurgen mit 3D-Brille am OP-Tisch.

Das dreidimensionale Video-Laparoskopie-Verfahren verbindet die Vorteile eines mikrochirurgischen Eingriffs mit optimaler räumlicher Perspektive. Entfernung und Größe lassen sich dadurch zielsicher einschätzen und davon profitiert der Patient. Das System besteht aus zwei Komponenten; dem Laparoskop und einer Video-Einheit. Dabei ist das Laparoskop mit einer HD-Linse ausgestattet, die die Bildsignale in den Sensoren in Echtzeit zu einem hochaufgelöstem 3D-Video verarbeitet. Dieses wird auf mehreren Bildschirmen im OP-Saal übertragen. Der Chirurg trägt eine Polarisationsbrille, die beim Blick auf den Monitor die gewünschte Tiefenwirkung zeigt, jedoch ansonsten eine normale Sicht erlaubt. Wer sich das ganze nur schwer vorstellen kann, der erhält durch Prof. Dr. Kasperk, den Chefarzt der Klinik, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Schauen Sie gemeinsam mit Abo-plus den Ärzten bei ihrer Arbeit über die Schulter. Wer kein Glück hat und nicht an den Führungen teilnehmen kann, der hat die Möglichkeit, beim Tag der offenen Tür am 21. Oktober interessante Einblicke beim Luisenhospital zu erlangen.

Blick hinter Kulissen

Termine: 9. oder 11. Oktober 2017, jeweils 16.30 bis 18 Uhr

Ort: Luisenhospital Aachen

Leistungen: • Führung durch den OP Saal

• Infos zur Laparoskopie durch Chefarzt Prof. Dr. Kasperk

Bewerbung: Schriftlich bis 20.09. (Datum des Poststempels) unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Wunschtermin, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Luisenhospital“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

Eigene An- und Abreise. Begrenztes Kontingent. Die Teilnehmer werden in der KW. 39 benachrichtigt.