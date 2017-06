Brunch im „Soerser Zelt“ am Auftakt-Sonntag

Der „Soerser Sonntag“ ist seit 19 Jahren der Startschuss zum CHIO. Um die 30.000 Besucher pilgern jedes Jahr an die Krefelder Straße, wenn auf dem CHIO-Gelände kostenlos die Türen aufgemacht werden. Nach einem Jahr Unterbrechung gibt es für unsere treuen Abonnenten am 16. Juli wieder ein beliebtes Aboplus-Angebot: den Brunch im „Soerser Zelt“.

Vom großen Publikumszelt aus haben bis zu 300 Gäste eine optimale Ausgangsbasis, um das gesamte Angebot des Tages zu genießen. Es erwarten Sie ein buntes Showprogramm, das ebenfalls kostenlos angeboten wird, und natürlich das geöffnete Ladendorf, das zum Bummeln und Shoppen einlädt. Selbstverständlich präsentieren sich die Niederlande als Partnerland mit allem, was unsere westlichen Nachbarn zu bieten haben.

Im „Soerser Zelt“ erhält jeder erwachsene Aboplus-Gast zum Preis von 33,50 Euro zur Begrüßung ein Glas Sekt. Nachdem Sie sich ausgiebig gestärkt haben, können Sie gerne das Zelt für eine Entdeckungstour verlassen und später zurückkehren. Sie dürfen dann erneut die ganze Vielfalt der angebotenen Speisen und Getränke genießen. Für Kinder bis vier Jahre ist die Teilnahme kostenlos, Kinder bis zwölf Jahre zahlen 19,50 Euro. Der Brunch endet um 15 Uhr.

Vorteilspreis

Termin: Sonntag, 16. Juli 2017, 10 bis 15 Uhr

Ort: „Soerser Zelt“ auf dem CHIO-Gelände

Leistungen: • Reichhaltiges, saisonales Brunchbuffet mit frischen Brötchen und Croissants, Aufschnitt- und

Käseplatten, Eiern und Speck, Müsli, Marmeladen, frischem Obst, warmen Hauptgerichten und Dessert

• 1 Glas Sekt pro Erwachsenem sowie Kaffee, Tee, Mineralwasser und Orangensaft nach Belieben

Preis: 33,50 € p.P. (nur Abonnenten) statt regulär: 44,50 €

Kinder bis 4 Jahre kostenlos,

Kinder zw. 5 und 12 Jahre 19,50 €.

Veranstalter: DPB Event Management, Luxemburger Ring 29, Aachen

Anmeldung: per E-Mail (max. 6 Pers. pro Aboplus-Karte) unter Angabe Ihrer Aboplus-Kartennummer, Name, Adresse und Telefonnummer an reservierung@dpb-event.de oder telefonisch unter 0157/8912 4942.