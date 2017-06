Biergenuss in Bonn

Bereits zum 22. Mal findet die Bonner Bierbörse im Rheinauenpark in Bonn-Bad Godesberg statt. Das weitläufige Gebiet eignet sich mit seinen Wäldern, Blumenbeeten sowie der großen Seenlandschaft bestens für die Bierbörse und gibt dieser ihre typische, gemütliche Biergartenatmosphäre.

Rund 80 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet bieten jedes Jahr die verschiedensten Biersorten aus aller Welt an. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm unter freiem Himmel trägt erheblich zur guten Stimmung und zum Gelingen der Veranstaltung bei. Selbstverständlich ist auch für 2017 ein Bühnenprogramm der Spitzenklasse in Planung. Aber auch sonst hat Bonn einiges zu bieten. Wandeln Sie auf den Spuren der 2000-jährigen Geschichte aus Römerzeit, Mittelalter, Barock und Gründerzeit oder besuchen Sie die berühmte Museumsmeile, das Beethoven-Haus oder das Poppelsdorfer Schloss. Sie wohnen, unweit von den Rheinauen entfernt, im Galerie Design Hotel Bonn – managed by Maritim. Es ist ein außergewöhnlich gestaltetes Hotel und durch das Konzept des internationalen Designers Scheich Raschid Al Khalifa wurde es zu einem Gesamtkunstwerk, ausgestattet mit exklusiven Designobjekten.

Vorteilspreis

Termin: 21.07. – 23.07.2017

Leistungen: • 2 Übernachtungen im Galerie Design Hotel – managed by Maritim in Bonn

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet mit Sekt

• Begrüßungskölsch

• 1 x rustikale Vesperplatte am Anreisetag im Hotel

Preis: 135,- € p.P. im DZ. 28,- € EZ.-Zuschlag

Veranstalter: HKR GmbH, Hannoversche Straße 6-8, 49084 Osnabrück. Es gelten die AGB des Veranstalters.

Infos und Buchung:

• Tel. 0541/7605205 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 16 Uhr)

oder per E-Mail: info@hkr-reise.de

• bei Buchung bitte „V1202/Bierbörse“ angeben.

Eigene An- und Abreise. Preis zzgl. Citytaxe. Angebot nur für Abonnenten.