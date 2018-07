Beste Sicht aufs Licht-Spektakel

Vor 40 Jahren wurde der Aachener Dom als erstes deutsches Bauwerk in die Weltkulturerbeliste der UNESCO aufgenommen. Das ist ein wahrlich guter Grund zu feiern. Highlight einer Vielzahl von Maßnahmen in der Festwoche vom 22. bis 30. September ist die Aktion „Der Dom leuchtet“. Dahinter verbirgt sich eine Lichtinstallation, die an neun aufeinanderfolgenden Abenden je 4 000 Zuschauer auf den Katschhof locken soll.

Wir haben für unsere Leser bei der Abschlussveranstaltung am letzten September-Sonntag die Ratskeller-Terrasse reserviert. Von diesem Premium-Platz aus genießt man einen perfekten Blick auf das Geschehen. Am Aboplus-Abend sind im Vorteilspreis von 59 Euro aber auch Essen und Getränke inklusive. Wie bei Open-Air-Veranstaltungen an gleicher Stelle üblich wird ein Mix aus ausgefallenen Fingerfood-Variationen (Vorspeisen und Dessert) und einem Pasta-Büffet angeboten.

Talk und Unterhaltung

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Das Licht-Spektakel beginnt bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr. Zuvor gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm. Neben täglich wechselnden Talkgästen, die alle Interessantes rund um den Dom zu erzählen wissen, gibt es für unsere Aboplus-Gäste und die Zuschauer auf dem Katschhof exklusiv bei dieser Vorstellung noch ein besonderes musikalisches Schmankerl. Jupp Ebert und Martin Ernst, Leadsänger und Bandleader der „RTL Allstars“ werden gemeinsam mit dem Kinderchor der Domsingschule auftreten und das Publikum mit Songs wie „We are the World“ begeistern.

Die Vorbereitungen zur Festwoche „40 Jahre Weltkulturerbe Aachener Dom“ (www.aachenerdom2018.de) laufen auf Hochtouren und der Vorverkauf für die Licht-Performance, in der die Geschichte des Münsters und seiner besonderen Beziehung zu den Aachenern erzählt wird, ist mehr als gut. 16 Hochleistungsprojektoren garantieren ein Lichtkunstwerk, das maßgeschneidert für das Weltkulturerbe-Denkmal Aachener Dom entworfen wird. Der Dom verwandelt sich – vom Katschhof betrachtet – in eine riesige Projektionsfläche, auf der den Betrachtern die Dom-Geschichte in Form einer Kunstinstallation erzählt wird: der Dom als Kirche für Aachen und Erbe für die Welt.

Exklusiv

Termin: 30. September 2018, ab 19.30 Uhr

Ort: Terrasse des Ratskellers

Leistungen: • Teilnahme an der Abschlussveranstaltung von „Der Dom leuchtet“

• Eintrittskarte und exklusive Sicht auf das Lichtspektakel von der Terrasse des Ratskellers

• Essen (Fingerfood-Variationen bei Vorspeisen und Dessert in Kombination mit einem Pasta-Büffet) und Getränke (Prosecco, Rot- und Weißwein, Bitburger vom Fass, alkoholfreie Getränke und Kaffee) an Stehtischen

(nur Abonnenten)

Buchung und Reservierung beim Veranstalter:

Ratskeller Aachen, Markt 40, 52062 Aachen,

Telefon 0241/35001, per E-Mail: info@ratskeller-aachen.de oder per Postkarte: Stichwort

„Der Dom leuchtet“ unter Angabe Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanz. (max. 4 Teilnehmer)

Bitte Aboplus-Karte bereithalten

Reservierung nach Vorkasse verbindlich, bitte überweisen Sie auf folgendes Konto: Kontoinhaber: Manger ed Boire GmbH, Bank: Sparkasse Aachen

IBAN: DE57390500000048074504

Verwendungszweck: Aboplus

Begrenztes Kontingent.