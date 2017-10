Besser wahrnehmen

Gefühle beeinflussen Kinder in jeder Lebenslage. Egal ob Wut, Freude, Angst oder Trauer – Ein gesunder Umgang mit Gefühlen ist elementar im Hinblick auf die Vorbereitung für ein glückliches Leben.

Emotionen begreifen

Gefühle sind keine greifbaren Objekte, sie lassen sich nicht festhalten oder anfassen, das stellt gerade unsere Kinder oftmals vor die Herausforderung Emotionen wahrzunehmen, zu begreifen und mit ihnen lösungsorientiert umzugehen. Dieser Prozess bildet einen großen Baustein in der Entwicklung eines jeden Kindes. In einer Zeit, in der sich Kommunikation in der Gesellschaft massiv verändert und Gefühle oftmals als Schwäche ausgelegt werden, ist es umso bedeutsamer kleine Menschen in ihrer Selbstwahrnehmung zu stärken. Gerade die ausdrucksstarke Emotion Wut stellt viele Eltern vor eine schwierige Aufgabe. Vielfach resultiert sie aus Überforderung, Druck im Allgemeinen oder mangelndem Selbstbewusstsein.

Mona Oellers, die bereits aus etlichen Fernsehauftritten bekannte cooldown®-Trainerin und Autorin, wird in diesem Vortrag Wege eröffnen, wie man mit Kindern über das Thema Gefühle ins Gespräch kommt. Themen des Vortrages sind ein gesunder Umgang mit Gefühlen, die Verdrängung von Gefühlen, über Gefühle sprechen lernen, Wut und Aggressionen, die Förderung des Lernprozesses sowie Symbole & Rituale für den familiären Alltag.

Vortrag

Termin: 8. November 2017, ab 19.30 Uhr

Ort: Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3

Preis: 29,- € p.P.(für Abonnenten) 39,- € p.P. (für Nicht-Abonnenten)

Buchung:

unter www.horizontwissen.de oder schriftlich unter namentlicher Nennung der Teilnehmer, der Kundennummer, der Rechnungsanschrift und einer Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind.

Per E-Mail: horizontwissen@ zeitungsverlag-aachen.de

Per Fax: 0241/5101-79 8373

Weitere Informationen unter: www.horizontwissen.de

