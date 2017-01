Beliebte Hits der Öcher Prinzen

In den vergangenen Jahrzehnten haben die Tollitäten nicht nur reichlich Kamelle unter das närrische Volk in Aachen gebracht.

Ein jeder Öcher Prinz hatte in seiner Session ein eigenes Lied, welches er auf den Sitzungen und öffentlichen Veranstaltungen gesungen hat. Darunter sind Hits wie „Salute alles jute“ oder „Vür danze met d´r Mäddcher Hallelujah“ gewesen. Diese beiden Stimmungslieder und 20 weitere Knaller sind auf der Karnevals-CD „Nite Of The Princes“ zu finden, die das Medienhaus Zeitungsverlag Aachen gemeinsam mit dem AKV herausgebracht hat. Produzent Frank Stumvoll hat gemeinsam mit Musicalsängerin Nicole Malangré und dem Öcher Karnevalssänger Michael Cosler diese CD aufgenommen. Aboplus-Kunden haben nun die Möglichkeit elfmal eine dieser stimmungsvollen CDs zu gewinnen. CDs sind für Aboplus-Kunden übrigens zum Vorteilspreis von 11,90 € statt 14,90 € in den Servicestellen des Kundenservice Medienhaus Aachen (Dresdener Straße 3 und Friedrich-Wilhelmplatz 2) erhältlich.

Und so machen Sie mit: Einfach anrufen unter der Telefonnummer 01379-88491111 oder eine SMS mit dem Stichwort „azan prinzenlieder“ an 1111 schicken

(Bei SMS-Teilnahme bitte Namen, Adresse und Kundennummer angeben).

Teilnahmeschluss ist der 01.02.2017, 24 Uhr. Die Gewinner werden per Los ermittelt und informiert. Gewinnspielteilnahme aus Belgien oder den Niederlanden

Gewinnspiel-Teilnahmebedingungen:

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Zeitungsverlag Aachen GmbH, Dresdener Straße 3, 52068 Aachen

Teilnahmeberechtigt sind alle Aboplus-Kunden ab 18 Jahre. Mitarbeiter der Zeitungsverlag Aachen GmbH und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 50 Cent aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichende Mobilfunkpreise.

Gewinnspielteilnahme aus „B“ oder „NL“ Wichtig: Bei diesen Telefonnummern nicht die Landeskennung für Deutschland vorwählen!

Tel. 078 055035 (Belgien)

Tel. 043 6013446 (Niederlande)

Di.-Mi. 7.30-18.00 Uhr (Inlandsgespräch)

Bitte Stichwort der Aktion angeben.