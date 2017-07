Belgiens gewaltige Trutzburg

Am frühen Morgen des 10. Mai 1940 steigen von den Militärflughäfen bei Köln gut 40 Flugzeuge der Typen Junkers und Messerschmitt auf. Hinter sich ziehen sie neuartige Lastensegler vom Typ DFS-230 mit ungefähr 500 Fallschirmpionieren an Bord in die Luft.

Bei Aachen-Vetschau werden die Schleppseile ausgeklinkt und die militärischen Segelflugzeuge gleiten die letzten 30 Kilometer alleine weiter. Sie fliegen lautlos über Holland, drehen dann in Richtung Belgien, um dort unerwartet von Westen her angreifen zu können. Ihr Ziel liegt zwischen Maastricht und Lüttich. Dort hat die belgische Armee zwischen 1932 und 1939 eine der größten Verteidigungsanlagen Europas gebaut: das Fort Eben-Emael. Die Dimensionen sind gigantisch. Von Norden nach Süden misst das Fort 900, von West nach Ost 700 Meter. Gänge von knapp sechs Kilometern Länge. Die Teilnehmer begehen ein moderates Teilstück der Anlage. Eine voll ausgestattete unterirdische Kaserne bot Platz für 1 200 Soldaten. Rundherum ist die Anlage geschützt durch den circa 45 bis 55 Meter hohen Steilhang hin zum Albert-Kanal sowie einen Panzer- und Wassergraben. Die Gruppe wird von dem erfahrenen Guide und Kenner der Festung, Dieter Heckmann, durch die Gänge der Festung geführt und erfährt Wissenswertes über die Geheimnisse dieses Bauwerks und seine lange Geschichte. Sie erhalten einzigartige Einblicke. Wir fahren am 26. August und am 28. Oktober jeweils mit dem Bus um 8.30 Uhr ab Aachen mit einem Zwischenstopp am amerikanischen Soldatenfriedhof in Margraten zum Fort, das am Albert-Kanal bei Maastricht liegt. Die Rückfahrt ist gegen 17 Uhr. Die Teilnehmer der Abotour müssen gut zu Fuß sein. Bitte festes Schuhwerk und eine leichte Jacke mitbringen.

Abotour

Termine: Samstag, 26. August 2017, oder Samstag, 28. Oktober 2017

Abfahrt jeweils 8.30 Uhr ab, Aachen, Rückfahrt ca. 17 Uhr

