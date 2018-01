Bedrohtes Kleinod am Tagebau

Der Abriss des Immerather Doms hat zu Jahresbeginn viele Menschen aufgewühlt, Protestaktionen ausgelöst und die Diskussionen um die Braunkohle abermals angefacht. Weitere Orte im Erkelenzer Stadtgebiet sind aktuell von der Umsiedlung betroffen.

So stehen auch weitere Kirchengebäude vor Entwidmung und Zerstörung. Das nächste sakrale Bauwerk, das dem Tagebau Garzweiler II in wenigen Jahren zum Opfer fallen soll, ist die Heilig-Kreuz-Kirche in Keyenberg.

Der neugotische Kirchenbau entstand in zwei Bauabschnitten in den Jahren 1866 und 1867 sowie von 1910 bis 1912 auf der Grundlage von Plänen Friedrich Schmidts. Der gelernte Steinmetz wurde zum bedeutendsten Kirchenbauarchitekten seiner Zeit, aber auch das Wiener Rathaus ist eines seiner Werke. Von dem Dombaumeister am Wiener Stephansdom entworfen wurde auch der Keyenberger Hochaltar, eines der Prunkstücke in der sehr reichhaltigen Ausstattung von Heilig Kreuz. Aber noch viel mehr Sehenswertes ist in Keyenbergs Kirche zu entdecken, wie die Seitenaltäre, eine reich verzierte Kanzel, ein reliefartiger Kreuzweg, das Triumphkreuz, eine Marienstatue oder eine Anna-Selbdritt-Gruppe aus dem 15. Jahrhundert und weitere Figuren, vielfarbige Glasfenster, die 1886 fertiggestellte Orgel sowie zum Teil noch erhaltene originale Bemalung aus der Erbauungszeit.

All dies können Abonnenten bei einer Kirchenführung mit Hans-Josef Pisters erkunden. Der Kenner der Keyenberger Kirchen- und Ortsgeschichte wird den Besuchern Heilig Kreuz vorstellen, aber sicherlich wird dabei auch das Schicksal der Menschen am Tagebaurand zur Sprache kommen.



Keyenberg

Termin: 15. Februar 2018, nachmittags



Ort: Heilig-Kreuz-Kirche, Keyenberg

