Seit der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert ist das Porträt eines ihrer großen Themen. Mit rund 100 eindrucksvollen, vorwiegend Schwarz-Weiß-Fotografien bietet die Ausstellung eine spannende Zeitreise durch die Entwicklung der Porträtfotografie von 1898 bis 2017. Aufnahmen von unbekannten Individuen treten in den Dialog mit berühmten Gesichtern.

Die fotografische Avantgarde der 1920er und 30er Jahre setzte neue ästhetische und konzeptuelle Maßstäbe. Lotte Jacobis Aufnahme von Albert Einstein in der Lederjacke (1938/ Titel-Foto Mitte ©The Lotte Jacobi Collection, University of New Hampshire, USA) wurde vom Magazin LIFE für die Veröffentlichung mit der Begründung abgelehnt, die unkonventionelle Darstellung sei für den berühmten Physiker und Nobelpreisträger nicht angemessen. Dieses Bild von Einstein mit der Lederjacke ist ebenfalls in der Ausstellung vertreten. Mit seinen außergewöhnlich inszenierten Bildniszyklen markiert später auch Stefan Moses einen Wendepunkt in der klassischen Porträtfotografie. Robert Lebecks eindringliche Porträts von Romy Schneider entstanden im Auftrag großer Magazine.

Wir laden Sie ein, die Ausstellung „Blicke, die bleiben – Fotografische Porträts aus der Sammlung Fricke“ zu besichtigen. Geführt werden Sie von der Kuratorin der Ausstellung, Sylvia Böhmer, die Ihnen nicht nur die herausragenden Werke vorstellt, sondern auch ganz persönlich von den Vorbereitungen einer solchen Ausstellung berichten kann.

Aachen

Termin: 14. Dezember 2017, 17 Uhr

Ort: Suermondt-Ludwig-Museum

Leistungen: • Führung durch die Ausstellung mit Kuratorin Sylvia Böhmer

Bewerbung: Schriftlich bis 29.11. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichwortes: „Blicke“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanz. (max. 2 Pers. pro Bewerbung) & Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/ AN direkt

Begr. Kontingent. Benachrichtigung in der KW 49. Eigene An- und Abreise