Auf dem Trail quer durch die wilde Eifel

Vier Tage auf eigene Faust durch die wilde Eifel? Klingt reizvoll. Ist es auch: Nur Sie, Ihr Rucksack und rauschende Bäche, duftende Blumenwiesen (je nach Jahreszeit), Wald und endlose Panoramablicke. Seit zehn Jahren gibt es den sogenannten Wildnis-Trail

durch den Nationalpark: vier Tagesetappen von 18 bis 25 Kilometern Länge. Also quasi einmal quer durch das Schutzgebiet von Monschau-Höfen im Süden bis Hürtgenwald-Zerkall im Norden. Vielleicht wollen Sie nur mal antesten – dann haben wir etwas für Sie: Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Trails nehmen Sie exklusiv an einer kleinen Feierstunde von Nationalparkverwaltung Eifel und Monschauer Land Tourismus teil. Danach wandern Sie im Nationalpark Eifel auf einem Abschnitt der zweiten Trail-Etappe von Einruhr zur Staumauer der Urft. Begleitet werden Sie dabei vom „Erfinder“ des Trails, Michael Lammertz, heute stellvertretender Nationalparkleiter. Auf der Staumauer gibt es dann mit Blick auf eine Kormoran-Kolonie Gelegenheit zu einem Rucksack-Picknick, bevor es dann per Schiff auf eigene Kosten (7 Euro) zurück nach Einruhr geht.

Einruhr

Termin: Freitag, 13. Oktober, 10 bis ca. 16 Uhr

Ort: Einruhr (eigene An-/Abreise)

Leistungen: • Feierstunde

• Wanderung auf dem zweiten Teilabschnitt des Trails

Bewerbung: Schriftlich bis 27.9. (Datum Poststempel) unter Angabe Stichwort „Trail“, Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Karte) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Stichwort „Trail“, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Begrenztes Kontingent. Schriftliche Benachrichtigung in der KW 40