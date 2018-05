Atemberaubende Tierwelten

Was haben Sie in diesen Frühjahrswochen so vor? Im Moment ist herrliches Tierparkwetter, und die jungen Erdmännchen, die frisch geschlüpften Turteltauben und die kleinen Ziegenlämmer läuten die Saison der Tiergeburten ein!

Der GaiaZOO ist die Heimat für zahlreiche Tierarten geworden. So können die großen und kleinen Besucher beispielsweise Affen, Giraffen oder Löwen beobachten. Es lohnt sich auch ein Besuch der Nashörner. Weibchen Wazi lebt erst seit kurzem zusammen mit Abebi und Thabo im Zoo. Mehr über Affen kann man auf der großen Affenschnitzeljagd erfahren. Das Spielen darf bei einem Besuch des GaiaZOOs auch nicht zu kurz kommen. Dafür sorgen zahlreiche Attraktionen wie der Indoor Dino Dome, Klettermöglichkeiten auf der Jungle Tour und der Streichelzoo für die ganz Kleinen. Da lohnt sich der Ausflug mit der Familie gleich doppelt. Der GaiaZOO wurde 2018 wieder vom Automobilclub ANWB zum schönsten Ausflugsziel der Niederlande gekrönt. Für interessierte Besucher gibt es auch spezielle Führungen über das Gelände, so dass man von Experten interessante Hintergründe zum Zoo erfahren kann. Unsere Abonnenten haben die Möglichkeit, die Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. Der GaiaZOO bietet unseren Lesern gegen Vorlage der Abo- plus-Karte einen vergünstigten Eintritt an.

GaiaZOO-Besuch

Ort: GaiaZOO, Dentgenbachweg 105, Kerkrade, Niederlande

Preis: 13,50 € p.P.(nur Abonnenten) statt regulär 20,50 € für Erwachsene und 16,50 € für Kinder

Tickets: Erhältlich am Eingang des GaiaZOOs gegen Vorlage der Aboplus-Karte (max. 6 Tickets pro Aboplus-Karte)

Eigene An- und Abreise.