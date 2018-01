Arbeit im Schatten des Rampenlichts

Auch hinter den Kulissen des Theaters Aachen gibt es natürlich allerhand zu entdecken. Einmal mehr veranstaltet unsere Zeitung daher am Donnerstag, 15. Februar, eine Führung für Aboplus-Kunden

durch die Werkstätten des Hauses im Mörgens, Mörgensstraße 24. Bunte und spannende Eindrücke aus den verschiedenen Abteilungen wie Schreinerei, Kostümabteilung, Requisite und vielen mehr sind garantiert.



So kann man erfahren, wie und wo Schneiderinnen, Maler, Tischler, Schlosser und Kascheure am Theater Aachen arbeiten, welche Besonderheiten sie beachten müssen, um dem Publikum und den Kollegen im Rampenlicht gerecht zu werden. Denn viele verschiedene Handwerkstechniken sind erforderlich, um eines Inszenierung erfolgreich über die Bühne zu bringen. In den Theaterwerkstätten im Mörgens bekommen die Besucher spannende Dinge sehen, die dem abendlichen Zuschauer verborgen bleiben. Die anderthalbstündige Führung übernimmt Lukas Popovic, langjähriger Dramaturg am Theater Aachen.



Aachen

Termin: 15. Februar 2018, nachmittags

Ort: Theater Mörgens, Aachen



Leistungen: • Führung durch die Werkstätten des Mörgens mit Dramaturg



Bewerbung: Schriftlich bis 31.01. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Mörgens“,Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers.) und Mobilnummer• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de • per Service-App AZ/AN direktBegrenztes Kontingent. Schriftliche Bestätigung der Teilnahme in der KW 6. Eigene An- und Abreise.