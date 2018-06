Alte Schätze locken ins Bauernmuseum

Mit dem Hinweis auf eine „einzigartige Sammlung alter Schätze“ wirbt das Bauernmuseum Selfkant für einen Besuch in Tüddern. Von betagten Traktoren bis hin zu Großmutters Bauernküche wird in diesem Museum der Bogen gespannt, um ein Stück Heimatgeschichte zu dokumentieren.

Die Besucher sollen sich in alte Zeiten zurückversetzt fühlen und sich ein Bild machen von der landwirtschaftlichen Arbeit, wie sie früher verrichtet wurde. Ihnen werden etwa 20 alte Traktoren verschiedener Fabrikate präsentiert, viele unterschiedliche Dreschmaschinen, Wannen und Mühlen, Pflüge, Eggen und vieles mehr, das mit der Arbeit auf dem Feld in Verbindung steht. Beim fachkundig geführten Rundgang durch die 2000 Quadratmeter große Ausstellungshalle gibt es für die Abonnenten aber noch mehr zu entdecken: Eine Dorfschmiede, eine Schusterei, eine Korbmacherei, eine Holzschuhmacherwerkstatt und eine Stellmacherwerkstatt gehören ebenfalls zum Bauernmuseum. Und wer nach dem Museumsbesuch noch weiter auf eigene Faust die Selfkant-Region erkunden will, hat es beispielsweise nicht weit bis zum westlichsten Punkt Deutschlands: Der Westzipfel liegt nur wenige Kilometer entfernt nahe Isenbruch.

Selfkant

Termin: 26. Juli 2018, 14 Uhr

Ort: Bauernmuseum, Kämpchen, Selfkant

Leistungen: • Eintritt und Führung durch das Museum

Bewerbung: Schriftlich bis 27.06. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Bauernmuseum“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Eigene An- und Abreise. Begrenztes Kontingent. Benachr. in der KW 27.