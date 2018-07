Alte Schätzchen auf großer Ausfahrt

Mit Oldtimern auf Tour heißt es am Mittwoch, 8. August. Der Automobilclub Eschweiler mit seinem Vorsitzenden Arnold Packbier stellt nicht nur die schönen alten Schätzchen samt Fahrer zur Verfügung, sondern hat auch eine Orientierungsfahrt ausgetüftelt.

Unsere Leser erhalten jeweils ein Bordbuch und lotsen den Chauffeur zu einem noch unbekannten Ziel. Nach einem Zwischenstopp bei Kaffee und Kuchen geht es dann wieder zurück nach Eschweiler. Treffpunkt für unsere Leser ist um 14 Uhr der Hit-Parkplatz in Eschweiler an der Dürener Straße. Der Automobilclub Eschweiler, der sich 1954 in Kohlscheid gründete, 1969 seinen Sitz nach Eschweiler verlegte und dort den Motorsportclub Dürwiß integrierte, kann auf bewegte Momente und Aktionen in mittlerweile 64 Jahren seines Bestehens zurückblicken. Sechs Jahrzehnte sind nicht spurlos am Automobil-Club Eschweiler vorbeigegangen, und die Mitglieder haben mit ihren Einsätzen auf vielen Veranstaltungen und durch die 2002 geschaffene Oldtimerfahrt „Eschweiler Classic Tour“ eine gesunde Basis geschaffen.

Eschweiler

Termin: 8. August 2018, 14 Uhr

Leistungen: • Orientierungsfahrt an Bord von Oldtimern

• Einkehr mit Kaffee und Kuchen

Bewerbung: Schriftlich bis 01.08. (Datum des Poststempels) unter Angabe des Stichworts „Oldtimer“, Ihrer Kundennummer, Name, Adresse, Personenanzahl (max. 2 Pers. pro Bewerbung) und Mobilnummer

• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110, 52085 Aachen

• Per E-Mail: bewerbung@azan-aboplus.de

• per Service-App AZ/AN direkt

Eigene An- und Abreise. Begrenztes Kontingent. Benachrichtigung in der KW 32. Teilnahme auf eigene Gefahr.