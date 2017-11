Aboplus-Tag auf dem Aachener Weihnachtsmarkt

Profitieren Sie mit der Aboplus-Karte und sichern Sie sich exklusive Angebote auf dem Aachener Weihnachtsmarkt.

Wie wäre es mit einem „ Hut im Beutel“ als gratis Geschenk beim Kauf eines Hutes bei Diefenthal Hüte, einem Rabatt von 10 % auf das komplette Sortiment bei Just Spices oder weiteren Vergünstigungen beim Kauf einer Krippe aus Edelstahl am Stand von G&M Metallbau oder eines mit leckerem Likör gefüllten Aachener Printenmanns bei Wajos- Der Genussmanufaktur. Wenn es draußen winterlich ist, heißt es beim Glühwein: „probieren geht über studieren“. Erwerben Sie eine Flasche „Original Winzerglühwein“ beim „Oecher Glühwein-Treff“ und genießen Sie gleichzeitig einen Becher des heißen Getränks. Aber auch kulinarisch kommen Sie ganz auf Ihre Kosten. Profitieren Sie mit der Aboplus-Karte bei Lentzen-Fuhrmann, wo Sie für Currywurst mit Pommes nur 4 € zahlen oder bei der Fleischerrei Gerrads, dort erhalten Sie zwei Pulled-Burger zum Preis von nur einem. Natürlich dürfen auch die Printen nicht fehlen. Bei Nobis Printen kommen Sie in einen ganz besonderen Genuss. Beim Kauf von fünf Beuteln Printen nach Wahl, gibt es einen Beutel Kräuter-Dessertprinten obendrauf. Mit der Aboplus-Karte wird der Besuch auf dem Aachener Weihnachtsmarkt zu einem Wintermärchen.

Currywurst mit Pommes zum Vorteilspreis von nur 4,00 € (regulär 7,00 €).

Stand Nr.: 79 (Katschhof)

Anbieter: Lentzen-Fuhrmann

Beim Kauf von fünf Beuteln Printen à 200 g erhalten Sie einen 200 g Beutel Kräuter-Dessertprinten

im Wert von 4,40 € gratis dazu. Stand Nr.:33 (Markt) Anbieter: Nobis Printen e.K.

Zwei Pulled–Burger (Lachs oder Pork) zum Preis von einem.

Stand Nr.: 130 (Münsterplatz) Anbieter:Hütte 16 (Fleischerei Gerrads)

Krippe aus Edelstahl zum Vorteilspreis von nur 25 € (regulär 45 € ohne Porto).

Gültig 1x pro Aboplus-Karte

Stand Nr.: 108 (Katschhof) Anbieter: G&M Metallbau Horst Geilen & Andreas Markmann GmbH

10 % Rabatt auf Ihren gesamten Einkauf

Stand Nr.: 40 (Markt) Anbieter: Just Spices GmbH

Beim Kauf eines Hutes erhalten Sie einen sympathischen & vielseitig einsetzbaren



gratis als Geschenk dazu. Stand Nr.: 17 (Markt)Anbieter: Diefenthal Hüte

Eine Flasche „Aachener Printemann“ mit Likör* (250 ml) zum Vorteilspreis von 7,50 € (regulär 12,50 €)

*Vanille Kipferl Sahne Likör (17 % vol), Cappuccino Likör (18 % vol) oder Pêche Rouge Likör (18 % vol).

Stand Nr.: 90 (Katschhof) Anbieter: Wajos – Die Genussmanufaktur



Beim Kauf einer Flasche „Original Winzerglühwein“ erhalten Sie einen „Winzerglühwein“

(0,2l) gratis dazu. Stand Nr.: 66 (Katschhof)

Anbieter: „Oecher“ Glühwein-Treff Weingut Keth - M. Schmitz GmbH