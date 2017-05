Abenteuer in Afrika erleben

Bernd Jesper will in Gabun eigentlich zur Ruhe kommen, doch ein geschenkter Affenschädel durchkreuzt seine Pläne. Er ist der Auftakt zu einer irrwitzigen Jagd quer durch Afrika, bei der humorlose Diamantenschmuggler, gewaltbereite Kongolesen und eine Notlandung mitten in der Dschungelwildnis zu Jespers kleineren Problemen gehören. „Gabun“ ist ein aufregendes Roadmovie in Romanform aus dem emons Verlag. Aboplus verlost insgesamt fünfmal das Buch. Mit einem bisschen Glück können Sie einer der Gewinner des Romans sein.