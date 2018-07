5. Großer Wandertag mit Aboplus

Seien Sie auch in diesem Jahr wieder mit am Start, wenn es heißt: 5. großer Wandertag für Abonnenten der Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten.

Gemeinsam mit unserem Partner – dem Rureifel Tourismus e.V. – haben wir ein schönes Wander- und Erlebnisprogramm mit einer Lang- und einer Kurzstrecke für Sie und Ihre Familie oder Freunde zusammengestellt. Selbstverständlich ist ab morgens für die Verpflegung zu familienfreundlichen Preisen in den umliegenden Gastronomiebetrieben und im Kurpark gesorgt. Als kleine Erinnerung rundet in diesem Jahr unsere beliebte Fotostation mit Erstellung Ihres persönliches Teilnehmerfotos den Tag ab. Beide Wanderstrecken sind ausgeschildert und starten in Heimbach im Kurpark. In bewährter Manier erhalten die Wanderer unterwegs wieder interessante Erklärungen an markanten Stellen.



Der Meuchelberg

Die Wanderung führt zunächst hoch auf den Meuchelberg. Oben auf der Kuppe gibt es einen weiten Blick auf das Heimbacher Staubecken, das Kraftwerk und den Nationalpark.

Durch einen lichten Eichenwald geht es auf schmalem Pfad hinunter zum Staubecken und auf dem Dschungelpfad in Richtung Historisches Kraftwerk.



Jugendstilkraftwerk Heimbach von 1905

Das Jugendstilkraftwerk Heimbach von 1905 liegt unterhalb der Talsperre Schwammenauel. Das durch den 2,7 Kilometer langen Kermeterstollen mit dem Urftsee verbundene Kraftwerk gilt als eines der schönsten Objekte der frühen Kraftwerksarchitektur in Deutschland. Bei seiner Inbetriebnahme im Jahr 1905 war es das größte Wasserkraftwerk Europas. Mit zwei leistungsfähigeren Turbinen wird auch heute noch Strom produziert.

Auf dem Seerandweg geht es nun ein Stück zurück in Richtung Heimbach.



Der wilde Kermeter

Erleben Sie im Nationalpark Eifel den Kermeter als Stück Natur pur, die sich selbst überlassen wird. Der 2004 gegründete Nationalpark verfolgt das Ziel, dass sich der hier ursprünglich wachsende Buchen-Naturwald von selber wieder einstellt. Gelegentliche Forstarbeiten tragen dazu bei, aber in ganz großen Flächen des Kermeter entwickelt sich die Natur nach ihren eigenen Gesetzen.



An der höchsten Stelle der Wanderung erreichen Sie einen kleinen Ehrenfriedhof. Dann geht‘s hinab zur Abtei Mariawald, das einzige Kloster der Trappisten-Mönche in Deutschland – mitten im Nationalpark Eifel. Die Geschichte der Abtei wurzelt in der Aufstellung einer Pietà im Wald bei Heimbach.Vor der Klostergaststätte kredenzt die Belegschaft Ihnen eine Kostprobe der berühmten Erbsensuppe. Wenn Sie dann mehr davon genießen möchten, lockt Mariawald mit mehr und auch anderen Speisen und Getränken.Steil hinunter geht es zurück nach Heimbach. Zunächst entlang der hellen Außenmauer folgen Sie dem Kreuzweg zwischen der Stadt im Tal und dem hoch gelegenen Kloster. Sie queren zweimal die Serpentinen der Landstraße und gelangen wieder an die Rur. Nach rechts geht es zurück ins Städtchen.Geschichte des Heimbacher StaubeckensDie Fischbauchklappe ist die ehemals größte ihrer Art in Europa. Das Staubecken ist im eigentlichen Sinn keine Talsperre, sondern ein sogenanntes Ausgleichsbecken. Seine Aufgabe besteht darin, den Beckenzufluss, der aus den Auslässen der Spitzenstromkraftwerke der Urft- und Rurtalsperre stammt, zu glätten. Von dort aus geht es zurück in den Kurpark.Auf wenig mehr als fünf Kilometern umrunden Sie den kleinen Stausee Heimbach.Der Start im Kurpark führt Sie über die Brücke. Vorbei am Haus des Stauwärters geht es ans Wasser. Auf sehr schmalem Pfad (Kinderwagen passen nicht durch) und über einen Bohlenweg geht es über das Wasser westwärts. Ein Stück befestigte Straße bringt Sie an eine Brücke und vor Ihnen erscheint ein historisches Industriegebäude. Sie erreichen das Jugendstilkraftwerk. Die Hälfte des Weges ist geschafft. Nun geht es auf einem flachen Weg zurück nach Heimbach und zum Kurpark.

ANMELDUNG

Termin: Sonntag, 23. September,

Start: ab ca. 8.30 Uhr

Streckenlänge: ca. 5 km (kleine Runde) oder ca. 13 km (große Runde)

Start- und Zielpunkt: Am Infostand des Zeitungsverlags Aachen, neben dem Kurpark Heimbach

Anmeldung: www.azan-wandertag.de

per Post: Zeitungsverlag Aachen GmbH, Stichwort: Wandertag, Postfach 500 110, 52085 Aachen,

schriftlich unter Angabe der Wanderstrecke, Kundennummer, Name,

Adresse sowie Personenanzahl (max. 4 Pers.). Sie erhalten ein Bestätigungsschreiben mit allen Infos und Ihrer Startzeit.

Hinweis: Parkgebühr pro Tag: 2,- €



Veranstalter: Rureifel Tourismus e.V.

Hinweis: Eine gute Grundfitness und gesundheitliche Konstitution werden vorausgesetzt.

Witterungsangepasste Bekleidung erforderlich.