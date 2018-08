12. Aachener Kurpark Classix

Das Sinfonieorchester Aachen und der neue Generalmusikdirektor Christopher Ward locken das Publikum in den Kurpark, um mitten im Grünen einzigartige Konzerte zu bieten. Und Sie können Teil dieser besonderen Atmosphäre sein.

Sichern Sie sich eines der attraktiven Kurpark-Classix-Pakete. Verfolgen Sie in Liegestühlen im Design Ihrer Tageszeitung die Konzerte der Extraklasse aus nächster Nähe. Die Stühle dürfen Sie anschließend mit nach Hause nehmen.

Rolando Villazón ist Gaststar der Night at the Opera. Der 45-jährige Startenor bildet den fulminanten Auftakt der 12. Auflage des Aachener Klassik-Open-Air-Festivals. Er wird begleitet von der Sopranistin Louise Alder.

Bei der Last Night spielt das Sinfonieorchester die berühmte Sinfonie „Aus der Neuen Welt“.

Diese wird aufgeführt von dem US-amerikanischen Pianisten Tzimon Barto. Er ist ein wahres Ausnahmetalent: als Schriftsteller erfolgreich, hebt in seiner Freizeit Gewichte, beschäftigt sich wissenschaftlich mit physikalischen Phänomenen und spricht sieben Sprachen, fünf davon fließend. In Aachen spielt er Rachmaninows Rhapsodie über ein Thema des Teufelsgeigers Niccolò Paganini. Den Abend krönt ein großes Abschlussfeuerwerk.

Aller guten Dinge sind drei, wenn Roger Hodgson als Gründer, Sänger und genialer Komponist der Kultband „Supertramp“ den glanzvollen Schlusspunkt der Classix setzt. Das Crossover-Konzert mit dem Sinfonieorchester Aachen lädt zum Mitsingen ein.



Vorteilspreis

Angebotspaket: 2 Eintrittskarten und 2 Liegestühle (im Zeitungsdesign von Aachener Nachrichten oder Aachener Zeitung) für je eine Veranstaltung

• 31. August 2018, 20 Uhr, „A Night At The Opera“ mit Rolando Villazón und Louise Alder

Preis: 80,- € pro Angebotspaket

• 02. September 2018, 19.30 Uhr, Last Night „Die Neue Welt“

Preis: 30,- € pro Angebotspaket

• 04. September 2018, 20 Uhr, Classix and Friends - Supertramps Roger Hodgson

Preis: 80,- € pro

Angebotspaket

Bewerbung:

Schriftlich bis 08.08. (Datum des Poststempels, (max. 1 Angebotspaket pro Aboplus-Karte) Angabe des

Stichwortes „Classix“ (A Night / Last Night oder Friends),



Kundennr. Name, Adresse und Telefonnummer, unter der sie tagsüber erreichbar.• Per Postkarte: Zeitungsverlag Aachen, Postfach 500 110,52085 Aachen• bewerbung@azan-aboplus.de• per Service-App AZ/AN direktBegr. Kontingent. Ggf. Auslosung der freien Plätze. Tel. Benachrichtigung in der KW 33.