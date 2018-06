Aachen - Starke US-Diagonalspielerin für die Ladies in Black Aachen

Aachen. Nach der zuletzt bekanntgegebenen Teilnahme im Europapokal können die Ladies in Black nun einen spektakulären Neuzugang für den sportlichen Kader der kommenden Saison vermelden. Vom starken College-Team der „University of Oregon“ kommt die 1,90 Meter große amerikanische Diagonalangreiferin Taylor Agost ins Team der Ladies in Black.

Sie verfügt über eine beachtliche Abschlaghöhe beim Angriff: 3,23 Meter! In ihrem Team reifte sie in den letzten Jahren zur echten Leistungsträgerin und Führungsspielerin. Sportdirektor Sebastian Gutgesell über sie: „Taylor ist eine sehr durchschlagkräftige Spielerin mit sehr großem Potential. An ihr waren auch einige andere Bundesligisten interessiert. Deshalb freut es mich umso mehr, dass sie sich für Aachen entschieden hat.“

Und auch in den Worten von Cheftrainerin Saskia van Hintum ist große Vorfreude über diesen Transfer erkennbar: „Ich bin stolz, dass Taylor sich bei ihrem ersten Schritt ‚overseas‘ für uns entschieden hat. Sie wird uns mit ihrer Einstellung, wie sie Volleyball spielt, bereichern. Das passt perfekt zu uns, den Ladies in Black!“

Und ‚last but not least’ äußerte sich per Mail die 22-jährige US-Amerikanerin selbst über die nächste Saison als Spielerin in Aachen: „Ich bin so aufgeregt, nun ein Teil der Ladies in Black zu werden! Ich war noch niemals in Deutschland, aber ich habe eine deutsche Herkunft in meiner Familie, und ich bin wirklich aufgeregt, dann bald in Aachen zu leben. Ich habe tolle Dinge über die Stadt und das Team von Saskia van Hintum gehört. Das ist meine erste professionelle Volleyball-Saison, denn ich habe gerade das Studium bei der Universität von Oregon abgeschlossen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Ladies in Black und auf meine sportliche Entwicklung unter Coach van Hintum. Volleyball war immer meine Leidenschaft Nummer Eins - unter anderem weil ich es liebe, Teil eines Teams zu sein und lebenslange Bindungen zu schaffen mit meinen Teamkolleginnen. Aus diesen Gründen denke ich, dass die Ladies in Black perfekt für mich sind. Deshalb habe ich mich für Aachen entschieden und ich kann es kaum noch erwarten, die Stadt und all die Menschen dort kennenzulernen“.

Der bisherige Kader der Ladies in Black Aachen für die Saison 2018/2019 von Trainerin Saskia van Hintum und Co-Trainer Erik Reitsma: Kirsten Knip (Libera), Denise Imoudu (Zuspiel), Nicole Oude Luttikhuis, Marit Jasper (beide Außenangriff) Lisa Gründing (Mittelblock), Maja Storck und Taylor Agost (beide Diagonal).