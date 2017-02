Sieg Nummer 12 für die Powervolleys

Düren.

In der Volleyball-Bundesliga haben sich die SWD Powervolleys Düren weiter in der Spitzengruppe festgesetzt. Mit 3:0 hat die Mannschaft von Trainer Tommi Tiilikainen ihr Heimspiel gegen den VC Olympia Berlin gewonnen. 25:17, 25:19, 25:19 lauteten die Satzverhältnisse vor 2000 Zuschauern in der Arena Kreis Düren.