Düren.

Zwischendurch hatte er ein paar Wackler bei seinen Aufschlägen. Doch dann hämmerte Marvin Prolingheuer einen Sprungaufschlag in das Berliner Feld, der die Arena Kreis Düren am Samstagabend in ihren Grundfesten erschütterte: Mit seinem Ass zum 25:21 lieferte der Diagonalangreifer der SWD Powervolleys den letzten Punkt zum 3:0-Sieg der Hausherren über den Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys.