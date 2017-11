Innsbruck/Tirol.

So recht wusste Stefan Falter nicht, ob er mit dem einen Punkt zufrieden sein konnte, den die SWD Powervolleys Düren bei den Hypo Tirol Alpen Volleys eingefahren hatten. Die 2:3-Niederlage handelte sich Düren im Spitzenspiel des Tages in der Volleyball-Bundesliga in Innsbruck ein.