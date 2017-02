Düren.

In der Volleyball-Bundesliga haben die SWD powervolleys Düren ihr Heimspiel gegen Meister Berlin Recycling Volleys mit 0:3 verloren. So deutlich wie das Ergebnis war das Spiel vor 2000 Zuschauern in der Arena Kreis Düren zwei Durchgänge lang nicht. Das Ergebnis von 23:25, 23:25, 18:25 zeigt es.