Düren.

Seit 2010 spielt Jaromir Zachrich (32) beim Volleyball-Bundesligisten SWD Powervolleys Düren, seit sechs Jahren ist der Mittelblocker Kapitän. Und er kündigt an: „Ich hänge meine Schuhe erst an den Nagel, wenn ich entweder Pokalsieger oder Meister geworden bin.“ Im Folgenden stellt er sein neues Team vor, dem er mehr zutraut als in der vergangenen Saison, in der Düren Dritter wurde.