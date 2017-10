Düren.

Der Auftaktgegner hätte kaum ein schwererer sein können: Der Deutsche Meister Berlin Recycling Volleys (BVR) kommt am Samstag, dem ersten Spieltag der Volleyball-Saison, in die Arena Kreis Düren (19.30 Uhr). Dennoch ist Michael Andrei, Mittelblocker von Gastgeber SWD Powervolleys, zuversichtlich: „Wir wollen in unserem Wohnzimmer niemanden gewinnen lassen.“