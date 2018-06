Aachen - Ladies starten erstmals im Europapokal

Aachen. Bereits zum dritten Mal haben die Ladies in Black sich einen Startplatz in einem europäischen Wettbewerb erspielt - diesmal mit dem Gewinn der Bronzemedaille in der Deutschen Meisterschaft. Die vergangen Male verzichtete man – zum Leidwesen der Aachener Fans – auf die europäische Herausforderung.

Dies galt also auch vor fünf Jahren beim damaligen dritten Platz der Meisterschaft und im darauffolgenden Jahr nach dem Erreichen des Pokal-Endspiels. Doch beide Male verzichtete man – zum Leidwesen der Aachener Fans – auf diese europäische Herausforderung.



Doch dieses Jahr geben die Verantwortlichen des Aachener Bundesligisten ihren Fans und natürlich der Mannschaft „grünes Licht“: Aachen spielt europäisch! Diesen Status haben logischerweise auch die drei anderen Teams des Halbfinales erreicht: der deutsche Meister SSC Palmberg Schwerin wird in der Champions-League-Gruppenphase starten, der Zweite Allianz MTV Stuttgart beginnt in der Champions-League-Qualifikationsrunde, der andere Dritte, der Dresdner SC, möchte im CEV-Cup spielen und die Ladies in Black Aachen starten im Challenge-Cup, dem dritten Pokalwettbewerb Europas.



Wie LiB-Sportdirektor Sebastian Gutgesell vor einigen Wochen schon beim Netzgeflüster erläuterte, könnte dieses Signal auch für die nächsten Gespräche mit potentiell neuen Spielerinnen wichtig sein – erst recht, wenn man in Konkurrenz zu Vereinen steht, die ebenfalls im Europapokal antreten.Kurioserweise können die Aachenerinnen ihre Heimspiele übrigens - mit einer Ausnahmegenehmigung - in der Neuköllner Straße austragen. Demnächst gibt es hierzu weitere und nähere Informationen. Der bisherige Kader der Ladies in Black Aachen für die kommende Saison von Trainerin Saskia van Hintum und Co-Trainer Erik Reitsma: Kirsten Knip (Libera), Nicole Oude Luttikhuis (Außenangriff), Lisa Gründing (Mittelblock), Maja Storck (Diagonal), Denise Imoudu (Zuspiel) und Marrit Jasper (Außenangriff).