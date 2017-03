Aachen.

Die „Ladies in Black“ Aachen haben die Viertelfinal-Play-offs in der Volleyball-Bundesliga erreicht. Die Mannschaft von Trainerin Saskia van Hintum setztze sich auch im Rückspiel beim Köpenicker SC durch und zog mit einem 3:0 (25:20, 29:27, 25:20) in die nächste Runde ein. Dort wartet der Hauptrundenerste Schweriner SC.