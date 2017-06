„Ladies in Black“: Lindsay Dowd bleibt, Nika Daalderop wechselt

Aachen .

Die Fans der „Ladies in Black“ dürfen sich auch in der kommenden Saison auf Lindsay Dowd freuen - die 26-jährige Kalifornierin verlängerte ihren Vertrag. Im Gegenzug wechselt das niederländische Talent Nika Daalderop zu Allianz Stuttgart. Das gab der Verein am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung bekannt.