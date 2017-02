„Ladies in Black“: Gekämpft und doch 1:3 verloren

Vilsbiburg. „Da war mehr drin“ - so hieß es auf Aachener Seite schon kurz nach Spielende in Vilsbiburg. Wieder einmal lieferten sich die Ladies in Black Aachen ein Spiel auf Augenhöhe mit einem hochkarätigen Gegner, konnten aber den Lohn für die Arbeit nicht mit nach Hause nehmen.

Alle vier Sätze waren lange Zeit ausgeglichen. Absetzen konnte sich mal das eine, dann das andere Team bis auf seltene Ausnahmen aber nur um wenige Punkte. In der Crunchtime hatten auch diesmal die Gegnerinnen der Roten Raben in Vilsbiburg meist das bessere Ende für sich.

Ausnahme war der dritte Satz, an dessen Ende beim 20:23 für die Roten Raben schon der glatte Sieg in drei Durchgängen greifbar schien. Dann aber legten die Ladies in Black aus Aachen eindrucksvoll nochmal einen Gang zu und holten sich nach fünf Punkten in Folge den Satzgewinn mit 25:23.

In Durchgang Nummer vier konnte man daran jedoch nicht nahtlos anknüpfen, wenngleich es auch hier wieder knappe Führungswechsel gab. Am Ende jedoch entschieden die Gastgeber den Satz mit 21:25 wieder für sich und sicherten sich damit die verdienten drei Punkte für den Heimsieg in diesem umkämpften Match.



MVP wurde bei den Aachenerinnen einmal mehr Anna Kalinowskaya. Nun bleibt eine Woche Zeit, an den richtigen Stellschrauben zu drehen, bis die Ladies in Black am 11. Februar zum vorletzten Mal in der diesjährigen Hauptrunde in eigener Halle den Köpenicker SC empfangen.