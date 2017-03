Mittwoch empfangen die „Ladies“ den Köpenicker SC

Die medizinische Abteilung der „Ladies in Black“ Aachen konnte unerwartet schnell Entwarnung geben: Mittelblockerin Anna Kalinovskaya ist nach ihrer in Dresden erlittenen Verletzung am Sprunggelenk bereits wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Die erste Begegnung in den Pre-Play-offs gegen den Köpenicker SC wird bereits am Mittwoch, 19 Uhr, in der Halle an der Neuköllner Straße angepfiffen. Nach dem Rückspiel (samstags in Köpenick) findet die eventuell nötige dritte Begegnung wieder in Aachen statt.

Für den „Hexenkessel“ wäre die Saison damit beendet, denn Play-off-Partien dürfen dort nicht ausgetragen werden. In den Play-offs geht es für Aachen dann entweder gegen Schwerin oder gegen den Zweitplatzierten, falls sich Suhl gegen Münster durchsetzen sollte. (rom)