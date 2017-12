Aachen - Ladies-Direktor Gutgesell: „In diesem Jahr spielen wir noch schneller“

Aachen.

Lediglich drei Niederlagen gegen die „Großen“ Schwerin, Dresden und Stuttgart verbuchten die „Ladies in Black“ in der Hinrunde der Volleyball-Bundesliga. Mit einem Sieg im abschließenden Heimspiel am Donnerstag (19.30 Uhr) gegen den VC Wiesbaden könnten die Aachenerinnen auf Tabellenplatz fünf „überwintern“.