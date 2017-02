Aachen.

Ein packendes Duell über fünf Sätze lieferten sich der Köpenicker SC und die „Ladies in Black“ Aachen im Hinspiel Ende November. Auch das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften der Volleyball-Bundesliga am Samstag (19 Uhr) in der Halle an der Neuköllner Straße dürfte durchaus eng werden und richtungsweisenden Charakter haben.