Aachen.

Die fünfeinhalbstündige Anreise der „Ladies in Black“ Aachen zum Spiel bei Schwarz-Weiß Erfurt hat sich gelohnt: Die Mannschaft von Aachens Trainerin Saskia van Hintum besiegte in der Volleyball-Bundesliga den Aufsteiger klar in drei Sätzen (25:19, 25:19, 25:23) und kletterte auf den achten Tabellenplatz.