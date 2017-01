Aachen.

Trainerin Saskia van Hintum hatte sofort nach dem klaren 3:0-Erfolg (25:17, 25:16, 27:25) ihrer Mannschaft vor 795 Zuschauern am Samstagabend über den VfB Suhl vor dem nächsten Gegner gewarnt, der sich nur 21 Stunden später in der Halle an der Neuköllner Straße vorstellte.